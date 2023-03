Apple: Body ID per la scansione del corpo

Apple intende andare oltre le attuali tecnologie di autenticazione biometrica, quindi oltre il Touch ID e il Face ID, offrendo ai suoi utenti un sistema che permetta di effettuare la scansione dell’intero corpo, in maniera tale da poter certificare aspetti quali identità e stato di salute.

Apple: scansioni del corpo e contenuti mirati

Si tratterebbe, insomma, di una sorta di Body ID. La notizia si apprende da un brevetto presentato recentemente da Apple, intitolato “Electronic Devices with Body Composition Analysis Circuitry” (Dispositivi elettronici con circuiti di analisi della composizione corporea), il quale descrive per l’appunto un dispositivo simile a un iPhone capace di eseguire le scansioni in questione e di fornire contenuti mirati che possono offrire informazioni sullo stato di salute.

Nel brevetto vengono descritti pure altri usi possibili della suddetta tecnologia: come anticipato, potrebbe venire adoperata per l’autenticazione biometrica, sebbene non si tratti di un sistema propriamente immediato, pertanto potrebbe non diventare questo il suo effettivo campo di applicazione.

Per quel che concerne le modalità di scansione, questo sistema prevederebbe l’acquisizione di immagini complete del corpo o di porzioni specifiche, anche adoperando iPhone o altri dispositivi ed eventualmente pure registrando dei brevi video.

Visto che il sistema prevede l’archiviazione delle misurazioni precedenti per confrontarle con le più recenti, le scansioni possono altresì permettere di effettuare un’analisi precisa della composizione corporea e di capire se si sta accumulando grasso.

Ovviamente occorre tenere presente che trattandosi di un brevetto non è da dare per certo il fatto che la tecnologia descritta possa trovare effettivamente applicazione oppure che ciò possa accadere in tempi immediati.

