iPhone 16: Face ID e fotocamera sotto il display

Prima della fine del 2022, Apple ha lanciato sul mercato iPhone 14, ma poco dopo hanno già iniziato a circolare le prime indiscrezioni relative ad iPhone 15, seguite a ruota addirittura da quelle riguardanti iPhone 16 e proprio in merito al device in questione nelle scorse ore sono pervenuti nuovi e interessanti dettagli.

iPhone 16: Face ID e fotocamera frontale sotto lo schermo

Stando a quanto emerso, con il lancio di iPhone 16 si vedrà l’implementazione del Face ID e della fotocamera frontale sotto il display e con ogni probabilità inizialmente saranno solo i modelli Pro a godere della cosa, coerentemente con le scelte fatte già in passato dall’azienda.

Un discorso diverso va invece fatto per la fotocamera anteriore. Apple, di certo, non la integrerà su iPhone fino a quando gli scatti non raggiungeranno un determinato livello qualitativo. Per fare un esempio concreto, Samsung ha integrato la fotocamera posteriore in Galaxy Z Fold 4, ma i risultati non sono stati dei migliori.

Invece, per l’arrivo di un iPhone completamente privo di notch, isola o foro si dovrà attendere ancora un bel po’, presumibilmente almeno fino al 2026, dunque fino al lancio di iPhone 18, almeno teoricamente.

La definitiva scomparsa di notch e Dynamic Island, sostituiti da un alloggiamento dei sensori Face ID e della fotocamera anteriore sotto il display, si farà quindi attendere ancora per qualche anno, probabilmente pure a causa delle difficoltà nel raggiungere gli standard qualitativi richiesti da Apple che i produttori stanno riscontrando e che non è detto che non possano permanere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.