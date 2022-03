Apple: Boot Camp ora supporta Studio Display

Buone nuove per chi ha acquistato o intende acquistare il nuovo monitor Studio Display che Apple ha presentato in occasione del keynote tenutosi nei giorni scorsi ed è solito servirsi di Boot Camp su Mac: l’azienda di Cupertino ha infatti provveduto ad aggiornare i driver dell’utility, in modo tale da permetterne l’uso in accoppiata al proprio monitor.

Apple aggiorna Boot Camp, ora si può usare con Studio Display

Più precisamente, l’update porta l’utility alla versione 6.1.17 e va ad integrare il supporto al nuovissimo monitor dell’azienda della “mela morsicata”, ma include pure alcuni aggiornamenti per le GPU di AMD e Intel.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Boot Camp è un utility integrata in macOS che consente agli utenti Mac con CPU Intel di avviare il computer scegliendo tra macOS e Windows, senza quindi dover ricorrere all’uso di eventuali macchine virtuali per replicare un esperienza simile, cosa che invece è ormai indispensabile sui Mac con un chip Apple Silicon.

Per eseguire l’aggiornamento di Boot Camp è sufficiente fare clic sul tasto Start sulla barra delle applicazioni di Windows quando il sistema operativo è in esecuzione e aprire lo strumento per effettuare l’aggiornamento software Apple dal menu che compare.

Da notare che per quanto utile possa risultare l’aggiornamento di Boot Camp, Studio Display di Apple presenta delle limitazioni con Windows che la stessa azienda di Cupertino ha fatto presente esserci nei giorni scorsi. Per la precisione, funzionalità come l’audio spaziale, il comando vocale “Ehi, Siri” e Center Stage fungono solo con macOS.