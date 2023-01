Apple: cala il valore delle permute con Trade In

Sulla falsariga di quanto verificatosi la scorsa estate, prezzi di iPhone per il programma Trade In di Apple purtroppo sono stati ritoccati al ribasso. Nelle scorse ore, infatti, il valore massimo della valutazione dei modelli più vecchi dello smartphone dell’azienda di Cupertino che si possono consegnare a quest’ultima in cambio di uno sconto sull’acquisto di un nuovo modello sono calati.

Apple: ridotto il valore dei dispositivi da permutare

Con le modifiche apportate, Apple ha ridotto fino a 80 euro circa i valori di permuta di un vecchio modello di iPhone, per cui adesso si possono ottenere fino a 40 euro per un iPhone 7 e si arriva fino a 650 euro per un iPhone 13 Pro Max.

Per quel che concerne il versante iPad, adesso si possono ottenere fino a 270 euro per un iPad mini e fino a 545 euro per un iPad Pro. Nel caso di iPad mini e iPad Air non c’è stata alcuna modifica, mentre per il modello entry level c’è stato una riduzione del valore, infatti si possono ottenere fino a 195 euro, mentre in precedenza si poteva ricavare fino a 205 euro. A calare leggermente è pure iPad Pro, che prima valeva fino a 555 euro.

Anche per i Mac Apple ha apportato dei tagli, in special modo relativamente a iMac Pro e Mac Pro che perdono rispettivamente 75 euro e 200 euro, mentre aumentano i valori di permuta di Macbook (5 euro in più), MacBook Air (25 euro in più) e Mac mini (25 euro in più).

Per quanto riguarda Apple Watch, tutti i valori sono in calo, eccezion fatta per il Serie 4 che rimane fermo a massimo di 45 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.