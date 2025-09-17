 Apple lancia CarKey su iPhone per aprire l'auto, quali modelli?
Apple lancia CarKey su iPhone. La funzione per aprire e avviare l'auto è ora disponibile per alcuni modelli compatibili.
Apple lancia CarKey su iPhone. La funzione per aprire e avviare l'auto è ora disponibile per alcuni modelli compatibili.
Non servono più chiavi, telecomandi o app complicate. Apple ha finalmente attivato CarKey su iPhone, la funzione che trasforma lo smartphone in una chiave digitale per l’auto. Basta avvicinare il dispositivo alla portiera e il gioco è fatto: apertura, avvio e gestione del veicolo, tutto via NFC, la stessa tecnologia che si usa per pagare con Apple Pay. La novità è integrata nell’app Wallet e, per ora, funziona con tre costruttori automobilistici.

Ora l’iPhone apre l’auto: CarKey arriva su Smart, Voyah e Rivian

Dopo anni di promesse e test, Apple ha ufficializzato i primi modelli compatibili. I brand che hanno già implementato l’infrastruttura necessaria sono:

  • Smart;
  • Voyah;
  • Rivian (con i modelli R1S e R1T).

Questi tre fanno parte di una lista più ampia di tredici costruttori che Apple ha annunciato alla WWDC 2025. Tra gli altri nomi in arrivo ci sono Porsche, Lucid, Cadillac, Chevrolet, Tata, GMC e Acura.

CarKey non è solo comoda, è anche sicura. La chiave digitale è crittografata e può essere condivisa con altri utenti iPhone in modo controllato. È possibile impostare limiti di utilizzo, revocare l’accesso in qualsiasi momento e ricevere notifiche in tempo reale. In caso di furto o smarrimento, basta disattivare la chiave da iCloud.

Presto su più modelli, il futuro è senza chiavi

Apple ha confermato che altri costruttori stanno completando l’integrazione con CarKey. La funzione sarà disponibile su sempre più veicoli, così l’iPhone diventerà un vero e proprio centro di controllo per la mobilità. Con CarPlay che migliora e iOS che si evolve, alla fine il telefono e la macchina saranno un tutt’uno.

Fonte: Aaronp613 su X

Pubblicato il 17 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
17 set 2025
