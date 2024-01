Apple: chip a 2 nm in produzione nel 2025

Stando a quanto riferito nelle scorse ore dal DigiTimes, la tecnologia con chip a 2 nm di nuova generazione destinata ai futuri dispositivi Apple si sta per avviare verso la produzione. Ciò dovrebbe infatti accadere a partire dal prossimo anno.

Apple: chip a 2 nm in produzione dal prossimo anno

Gli impianti di fabbricazione di TSMC inizieranno infatti ad installare attrezzature progettate per la produzione di chip a 2 nm a stretto giro, presumibilmente entro aprile.

Da tenere presente che Apple è stata la prima azienda a utilizzare la tecnologia iniziale a 3 nm di TSMC con il chip A17 Pro montato su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Con ogni probabilità, il colosso di Cupertino farà altrettanto pure con i chip a 2 nm per i futuri modelli di smartphone. Infatti, con la produzione destinata a iniziare nel 2025, è probabile che i chip a 2 nm facciano la loro prima apparizione nei dispositivi della “mela morsicata” poco dopo.

Ricordiamo che il mese scorso il Financial Times ha riferito che TSMC aveva già mostrato prototipi di chip a 2 nm ad Apple prima della loro prevista introduzione nel 2025. Apple parrebbe perfettamente allineata ai piani di sviluppo di TSMC per questa nuova tecnologia, destinata a rimpiazzare gli attuali chip, con miglioramenti di non poco conto sia in termini di performance che di efficienza.

Unitamente alle informazioni in questione, il DigiTimes riferisce che TSMC starebbe altresì valutando quale dei suoi impianti sarà il primo a produrre chip ancora più avanzati da 1,4 nm nel 2027. Nel mentre, l’azienda ha iniziato la produzione di massa del suo nodo a 3 nm migliorato, che probabilmente farà capolino sui dispositivi Apple per la prima volta entro la fine dell’anno, nel quarto trimestre del 2023.