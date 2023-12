Apple: presentati i primi chip a 2 nm di TSMC

Stando a quanto riferito dal Financial Times nelle scorse ore, TSMC ha già presentato ad Apple il prototipo dei chip da 2 nm prima della loro introduzione prevista nel 2025.

Apple: TSMC ha presentato il prototipo dei chip da 2 nm

Andando più in dettaglio, la produzione di chip a 2 nm di TSMC dovrebbe essere avviata nel 2025, con la loro prima apparizione sui dispositivi a marchio Apple che probabilmente avverrà poco dopo.

Ricordiamo che Apple è stata la prima azienda in assoluto a fare uso della tecnologia a 3 nm di TSMC con il chip A17 Pro implementato su iPhone 15 Pro e su iPhone 15 Pro Max e con ogni probabilità verrà fatto altrettanto con i chip N2 da 2 nm per quel che riguarda i futuri smartphone.

I risultati dei test per i chip prototipo N2 da 2 nm di TSMC sono già stati presentati ad Apple e a molti altri clienti chiave di TSMC.

Per chi non lo sapesse, il colosso di Cupertino è strettamente allineato con TSMC nella corsa per sviluppare e implementare la tecnologia dei chip da 2 nm, la quale andrà a superare gli attuali chip da 3 nm e i nodi associati in termini di densità dei transistor, prestazioni ed efficienza.

Si prevede che i chip da 2 nm saranno parte integrante dei prossimi processori Apple Silicon, ma anche dei dei data center di futura generazione e della tecnologia di intelligenza artificiale di Apple.

Inoltre, secondo quanto riferito, la “mela morsicata” non avrebbe intenzione alcuna di ridurre i suoi ordini di chip a 3 nm o 2 nm da TSMC prima del 2027.