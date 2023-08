Apple: chip A19 Bionic e Silicon M5 in lavorazione

Negli ultimi giorni si parla sovente della linea iPhone 15 che farà capolino sul mercato nelle prossime settimane, ma nel mentre Apple sta già lavorando sulle generazioni di chip che saranno implementate sui dispositivi ancora successivi, quelli che dovrebbero fare il loro debutto nel 2025: A19 Bionic per il versante mobile e M5 Silicon per quello computer.

Apple: al lavoro sui nuovi processori A19 e M5

I nuovi processori sono stati svelati da un leaker su Twitter, dove ha pubblicato gli ID CPU. I chip si differenziano nelle varianti Pro, Max e Ultra, al fine di poter soddisfare le esigenze di tutti i tipi di consumatori andando a collocare i rispettivi prodotti che li integreranno in fasce di mercato differenti.

Al momento non è chiaro a che punto sia lo sviluppo dei vari chip, ma la certezza che il processo sia effettivamente cominciato c’è, visto e considerato che sono stati scovati sul Tatsu Signing Server (TSS) che verifica i file del firmware gestendo i certificati univoci APTicket contenenti i dettagli specifici.

Nel corso di queste verifiche sono infatti stati svelati i seguenti identificatori: 0x8150 che dovrebbe corrispondere all’A9 e 0x6050, 0x6051 e 0x6052 che dovrebbero rappresentare rispettivamente l’M5 Pro, l’M5 Max e l’M5 Ultra. Le corrispondenze sono date dalla sequenza logica e dei modelli dei chip rilasciati in precedenza.

In merito alle specifiche tecniche, invece, non vi è alcun dettaglio e non è neppure dato sapere quale processo produttivo verrà sfruttato, ma di certo sarà possibile ricevere maggiori informazioni in tal senso prossimamente.