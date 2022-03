Apple: chip Silicon M2 avvistato prima del keynote

Apple terrà un evento domani, 8 marzo 2022, in occasione del quale saranno svelati vari nuovi prodotti. Tra i protagonisti del keynote non dovrebbe mancare la seconda generazione di chip proprietaria, quella siglata come M2. La cosa non è assolutamente una novità, se ne discute già da tempo, ma quella che rappresenterebbe la “prova provata” è giunta soltanto nel corso delle ultime ore, da parte di Mark Gurman.

Apple: in test il chip M2 con CPU octa-core

Nella sua più recente newsletter “Power On” pubblicata su Bloomberg, infatti, l’analista ha fatto sapere che la testimonianza che l’azienda di Cupertino sta testando il chip M2 è stata data da uno sviluppatore, il quale lo ha informato di aver scoperto che da qualche settimana Apple sta testato un chip con una CPU a otto core e una GPU a 10 core su dei nuovi Mac equipaggiati con macOS 12.3 beta e su un futuro macOS 12.4, oltre che su macOS 13, che verrà mostrato a giugno alla WWDC 2022

Mi è stato detto da una fonte di sviluppatori che nelle ultime settimane la compagnia di Cupertino ha testato nuovi desktop aventi un nuovo chip che include una CPU a otto core (quattro core di efficienza e quattro core ad alte prestazioni) e 10 core GPU. Se vi ricordate, queste sono esattamente le specifiche del chip M2 di cui ho parlato mesi fa.

Si ritiene che il chip ‌M2‌ verrà impiegato su MacBook Pro 13 e pure su MacBook Air, ma anche su Mac Mini e iMac 24″. Riguardo il Mac Mini, prima potrebbe altresì esserci spazio per un upgrade intermedio, con il rilascio sul mercato di una versione dotata di chip M1 Pro.