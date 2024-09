Apple: chip Wi-Fi proprietario e modem 5G in arrivo

Il fatto che Apple stia da tempo lavorano allo sviluppo di un chip Wi-Fi e di un modem 5G proprietari è cosa già nota. Stando però a un nuovo rapporto di Digitimes che è stato diffuso nelle scorse ore, il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per vedere finalmente i primi risultati di questi sforzi.

Apple: chip Wi-Fi proprietario con iPad, modem 5G con iPhone SE 4

In base alle indiscrezioni provenienti dalla catena di approvvigionamento si apprende infatti che la “mela morsicata” prevede di far debuttare il nuovo chip Wi-Fi su almeno un modello di iPad nel 2025, mentre il modem 5G vedrà la luce su iPhone SE 4, anche se non è escluso che Apple possa riservare la cosa specifici modelli di iPhone 18 nel 2026.

In merito ad iPhone SE 4, di cui si è già discusso a più riprese in passato, voci di corridoi suggerisco che possa essere lanciato nella prima metà del 2025, seguito dai modelli di iPhone 17 nella seconda metà del medesimo anno.

Da tenere presente che l’integrazione di un chip proprietario rappresenta in primo luogo una strategia per ridurre i costi dei componenti e per eliminare gradualmente la dipendenza dai chip di Qualcomm entro il termine dell’attuale accordo con l’azienda, previsto per il 2027. Inoltre, si tratta di un passo significativo verso una maggiore integrazione tra hardware e software. Non è poi da escludere che questa integrazione possa altresì aprire la strada a nuovi dispositivi, come ad esempio dei router Wi-Fi progettati dalla stessa azienda capitanata da Tim Cook, in sostituzione degli ormai dismessi AirPort.