Apple chiuderà definitivamente lo store Infinite Loop

Il prossimo mese, chiuderà definitivamente lo storico store Infinite Loop. L’annuncio è stato dato direttamente da Apple nel corso degli ultimi giorni.

Apple Infinite Loop: chiuso definitivamente dal 20 gennaio 2024

Per la precisione, il negozio chiuderà in via definitiva il 20 gennaio 2024. In virtù di ciò, l’azienda sta invitando i clienti a visitare il vicino Apple Park Visitor Center, dove hanno luogo come ormai di consueto i principali eventi Apple, come la WWDC 2023.

In una dichiarazione di queste ore, un portavoce del colosso di Cupertino ha affermato che agli attuali dipendenti del negozio Infinite Loop verranno offerti altri ruoli in azienda. Nella dichiarazione di legge infatti: Dopo molti anni al servizio dei clienti nei nostri negozi nella Bay Area, abbiamo in programma di chiudere il nostro store a Infinite Loop. Tutti i nostri stimati membri del team avranno l’opportunità di continuare il loro ruolo con Apple. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti presso il nostro vicino Apple Park Visitor Center e in altre sedi, su Apple.com e sull’app Apple Store.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, il campus Infinite Loop è stato il quartier generale ufficiale dal 1997 al 2017, dopo la prima apertura nel 1993. Il negozio aziendale in 1 Infinite Loop è stato aperto al pubblico per la prima volta il 13 marzo 1993.

Il negozio è particolarmente amato dai fan del mondo della “mela morsicata”, perché solo lì si possono trovare alcuni accessori e cimeli esclusivi dell’azienda come magliette, bottiglie d’acqua, tazze e quaderni. Resta ora da vedere se tutti questi cimeli saranno spostati nel nuovo store o se invece a partire dal momento della chiusura diventeranno irreperibili.