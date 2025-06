Apple: codici sconto per gli acquisti in-app

Per gli sviluppatori di app e giochi per iOS e iPadOS ci sono importanti novità da parte di Apple. Infatti, a partire dalla fine anno corrente, in una data al momento non meglio precisata, sarà possibile offrire ai propri utenti dei codici sconto per poter effettuare gli acquisti in-app.

Apple: in arrivo i codici sconto per gli acquisti in-app

Da tenere presente che già nel 2020 il colosso di Cupertino ha introdotto la possibilità per gli sviluppatori di offrire ai clienti codici alfanumerici univoci da poter riscattare nell’App Store per ottenere abbonamenti gratuiti o a prezzo scontato. Questa volta, però, il gruppo capitanato da Tim Cook consentirà agli sviluppatori di offrire questi codici per qualsiasi acquisto in-app, inclusi articoli di consumo come la valuta di gioco.

Apple lascia libertà di scelta per quel che riguarda le modalità di erogazione di questi voucher. Ad esempio, possono essere consegnati tramite mail o magari offline durante un evento live.

La possibilità di proporre codici sconto per gli acquisti in-app offre inevitabilmente nuovi sistemi di engagement, premiando la partecipazione a eventi, incentivando il download di app o il ritorno degli utenti inattivi, e garantisce strategie promozionali mirate e tracciabili. Sarà utile per i giochi, ma anche per app di produttività, fitness, istruzione e chi più ne ha più ne metta.

Con questa mossa, insomma, il colosso di Cupertino conferma l’intenzione di fornire agli sviluppatori strumenti più flessibili per promuovere e monetizzare le proprie app, mantenendo al contempo il massimo controllo e la massima sicurezza dell’App Store.