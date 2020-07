Arriva da Apple l’annuncio di un nuovo set di strumenti indirizzati ai docenti per aiutarli a insegnare il coding, dalle elementari all’università. Al miglioramento dei percorsi “Sviluppare in Swift” e “Programmare è per tutti” già disponibili si aggiunge un corso professionale gratuito destinato ai docenti e dedicato allo sviluppo in Swift, strutturato in modo da andare incontro ai diversi livelli di esperienza e preparazione.

Da Apple nuove risorse per il coding

Vi sono poi ulteriori risorse per insegnanti e genitori con lo scopo di fornire gli strumenti necessari per aiutare a imparare e crescere ovunque si trovino: “A Quick Start to Code” propone sfide di coding pensate per i ragazzi dai dieci anni in su, da completare su iPad o Mac. Queste le parole di Susan Prescott, Vice President di Markets, Apps, and Services per la mela morsicata.

Apple collabora con gli educatori da 40 anni e siamo particolarmente orgogliosi di vedere come “Sviluppare in Swift” e “Programmare è per tutti” abbiano svolto un ruolo essenziale nell’aiutare insegnanti e studenti a fare la differenza nelle rispettive comunità. Abbiamo visto studenti universitari sviluppare app sulla sicurezza alimentare per il proprio campus e insegnanti delle medie organizzare coding club virtuali durante la pausa estiva. Come parte del nostro impegno volto ad ampliare l’accesso all’insegnamento dell’informatica, siamo felici di introdurre un nuovo corso professionale che offrirà ad ancora più educatori, indipendentemente dalla loro esperienza, l’opportunità di imparare a programmare e di trasmettere il loro insegnamento alla futura generazione di sviluppatori e designer.

“Sviluppare in Swift”, disponibile dal 2019, è pensato per studenti delle scuole superiori e dell’università con diversi livelli di esperienza: insegna a creare applicazioni con il linguaggio del gruppo di Cupertino. “Programmare è per tutti”, lanciato nel 2016, include invece le nozioni fondamentali del coding per gli studenti dell’istruzione primaria, utilizzando puzzle e giochi per insegnare le basi di Swift.

I link a tutte le risorse sono reperibili nel comunicato di annuncio condiviso da Apple sul sito ufficiale italiano.