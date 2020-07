Uno dei contenuti condivisi da Apple nell’ambito della WWDC 2020 fa riferimento alla volontà di spingere gli sviluppatori all’adozione dei nuovi standard Web per le applicazioni destinate a macOS e iOS: IPv6, HTTP/2, TLS 1.3 e Multipatch TCP.

Lo fa mettendo nero su bianco quelli che sono alcuni dei vantaggi conseguenti al passaggio, soprattutto in termini di performance. Queste le parole di Jiten Mehta, Internet Technologies Engineer della mela morsicata a proposito di IPv6.

Le piattaforme Apple hanno integrato il supporto nativo a IPv6 per diversi anni. C’è stato un trend di crescita per l’utilizzo del protocollo su Internet. Se guardiamo all’ultimo mese di connessioni generate in tutto il mondo dai nostri dispositivi, IPv6 è presente nel 26% dei casi. In un altro 20% la connessione avrebbe potuto essere basata su IPv6, ma il sserver non l’ha supportata. Quando in uso, la velocità è 1,4 volte superiore rispetto a IPv6. Questo principalmente per via del ridotto utilizzo del NAT e per il routing migliorato.