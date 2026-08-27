Apple conferma l'evento del 9 settembre: cosa aspettarsi

Le indiscrezioni ci avevano visto lungo riguardo alla data della tradizionale keynote autunnale della Mela. È dunque ufficiale: Apple terrà il suo evento annuale dedicato all’iPhone mercoledì 9 settembre alle 19:00, ora italiana, dal suo campus di Apple Park a Cupertino, in California. Battezzato “Surprise and shine“, l’appuntamento riunirà come ogni anno una parte della stampa sul posto, mentre la presentazione sarà trasmessa anche in streaming. L’azienda ci ha già sorpresi questa settimana lanciando i nuovi Mac mini M6 e Mac Studio M5 Ultra.

Keynote del 9 settembre: Apple prepara un rientro inedito per l’iPhone

Questa edizione 2026 stravolgerà un po’ le abitudini di Apple in fatto di calendario, in particolare con il rinvio di un modello che tradizionalmente compone la gamma lanciata a settembre. Il marchio della mela dovrebbe, infatti, presentare gli iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, ma non l’iPhone 18 standard, le versioni più accessibili sarebbero invece rimandate alla primavera 2027.

I due modelli Pro dovrebbero ricevere il nuovo chip A20 Pro. Realizzato a 2 nm, che dovrebbe migliorare la velocità e l’efficienza energetica. Gli iPhone 18 Pro potrebbero inoltre beneficiare di una fotocamera principale dotata di un’apertura variabile migliorata. Sono attesi anche aumenti di prezzo a causa della persistente carenza di memorie.

L’altra protagonista della serata sarà soprattutto il primo iPhone pieghevole di Apple, il cui nome potrebbe essere iPhone Ultra. Il formato si ispirerebbe agli smartphone pieghevoli a libro, con uno schermo di circa 5,5 pollici da chiuso e 7,6 pollici quando è aperto. Una volta aperto, lo schermo offrirebbe un’esperienza relativamente simile a quella di un iPad.

Ma la sua linea “affusolata” ha un prezzo. Il modello dovrebbe abbandonare Face ID a favore di Touch ID e non disporrebbe di teleobiettivo.

Apple Watch e nuove versioni software attese

Il colosso di Cupertino dovrebbe inoltre approfittare del suo evento per svelare le Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4. Il marchio potrebbe anche presentare nuovi prodotti per la casa smart, in particolare l’hub domestico di cui si vocifera da diversi anni, una nuova Apple TV 4K o ancora una versione aggiornata dell’HomePod mini.

Sarà infine l’occasione per Apple di comunicare le date di lancio di iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate e degli altri aggiornamenti previsti per l’autunno.