Apple continua a essere l'azienda più ammirata al mondo

Ancora una volta, per il diciottesimo anno di fila, Apple si aggiudica il primo posto nella prestigiosa classifica World’s Most Admired Companies stilata da Fortune. Si tratta di un riconoscimento molto importante, in quanto conferma non solo la solidità del marchio, ma anche il suo impatto senza nel panorama tecnologico e finanziario di tutto il blocco.

Apple: primo posto nella prestigiosa classifica World’s Most Admired Companies

Ogni anno, Fortune realizza un’indagine su oltre 3.300 dirigenti aziendali e analisti di settore, che vengono interpellati per valutare le principali multinazionali su nove parametri chiave, tra cui capacità innovativa, valore degli investimenti, responsabilità sociale, attrattività per i talenti e gestione del personale e della supply chain.

Come anticipato, il colosso di Cupertino ha ottenuto ancora una volta il massimo dei voti dal 2006. Subito dietro si piazzano Microsoft e Amazon, che ormai da anni competono per detenere il secondo e il terzo posto sul podio.

Nvidia, invece, è riuscita a guadagnare non poco terreno grazie ai suoi chip GPU, che sono stati determinanti nella distribuzione su larga scala dell’IA generativa. È salita di sei punti rispetto alla sua posizione precedente, riuscendo a ottenere il quarto posto.

Tra i primi dieci ci sono anche Berkshire Hathaway, Costco, JPMorgan Chase, Walmart, Google e la società madre di YouTube Alphabet e American Express.

Un aspetto interessante delle classifiche Fortune 2025 è l’assoluto dominio del settore tech. Un’altra tendenza emersa è la quasi totale egemonia delle aziende statunitensi. Per il secondo anno di seguito, infatti, tutte le prime dieci posizioni sono occupate da società americane, andando a confermare il predominio economico e tecnologico degli Stati Uniti.