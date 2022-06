Apple: così gli alimentatori con due USB-C dividono la carica

In concomitanza della presentazione dei nuovi MacBook Air con chip M2 da poco avvenuta, Apple ha deciso di rendere disponibili anche due nuovi alimentatori con doppia porta USB-C, entrambi aventi una potenza di 35 Watt, ma uno risulta essere più grande e l’altro presenta dimensioni maggiormente compatte. I caricatori hanno sin da subito attirato in modo particolare l’attenzione dei più, ma i dettagli di ricarica non erano stati ancora condivisi, cosa a cui l’azienda di Cupertino ha provveduto a rimediare negli ultimi giorni.

Apple: gli alimentatori USB-C doppi suddividono equamente la carica

Con l’avvio della commercializzazione dei nuovi alimentatori, la cui versione standard è acquistabile in tutto il mondo e quella compatta solo negli Stati Uniti e in altri paesi che usano la presa americana, Apple ha infatti condiviso un documento di supporto dell’accessorio tramite cui è spiegato come viene gestita la capacità di ricarica quando vengono collegati due dispositivi a entrambe le porta disponibili.

Nella maggior parte dei casi, i 35 Watt totali sono suddivisi in maniera eguale tra i device collegati all’alimentatore, eccezion fatta per quando uno dei due presenta requisiti di alimentazione relativamente bassi, come può essere un Apple Watch o una custodia per AirPods.

Ecco alcuni esempi pratici: collegando un MacBook e un iPhone o un iPad ogni dispositivo riceve fino a 17,5 Watt; collegando un iPhone e un iPad ogni dispositivo riceve fino a 17,5 Watt; collegando un MacBook oppure un iPhone e un Apple Watch oppure gli AirPods, il computer o lo smartphone ricevono fino a 27,5 Watt e lo smartwatch e gli auricolari ricevono fino a 7,5 Watt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.