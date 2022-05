Apple: device pieghevoli con display e-ink a colori

È ormai da diverso tempo a questa parte che di tanto in tanto spuntano indiscrezioni relative alle intenzioni di Apple di lanciare un pieghevole. Ad oggi il settore è dominato da Samsung, la quale proprio recentemente ha dato il via alla commercializzazione del Galaxy Z Fold3 che in vendita su Amazon al prezzo base di 1.849,00 euro, ma tra non molto le cose potrebbero cambiare e, dunque, pure il gruppo di Cupertino potrebbe farsi strada in questo segmento, con un device dotato di display e-ink a colori.

Apple: iPhone o iPad foldable con schermo EPD

Il rumor è stato lanciato tramite Twitter dal solitamente autorevole e ben informato analista Ming-Chi Kuo, secondo cui il gruppo di Cupertino starebbe valutando l’uso della tecnologia EPD (Electronic Paper Display) per lo schermo di un iPhone o iPad foldable.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022

Per chi non ne fosse a conoscenza, la tecnologia di cui sopra fa comunemente riferimento ai display e-ink a colori, appunto, realizzati in questo caso specifico da una società che si chiama proprio E Ink. Rispetto ad altre, questa soluzione andrebbe a rivelarsi significativamente più efficiente in termini di dispendi energetici, dunque ideale per garantire una maggiore autonomia a dispositivi che di solito non possono essere equipaggiati con batterie di grandi capacità.

Da notare che secondo Ming-Chi Kuo, la roadmap di Apple per i pieghevoli si concentrerà innanzitutto su dispositivi di medie dimensioni, seguiti da quelli con display più grandi e, per concludere, l’azienda provvedrà a intervenire anche su device di piccole dimensioni come nel caso dell’iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.