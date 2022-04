Apple testa un dispositivo pieghevole da 9 pollici

Apple ha in cantiere almeno un device pieghevole, questa è cosa nota e di cui si discute già da qualche tempo a questa parte. Nelle scorse settimane, infatti, sono emerse indiscrezioni riguardo il fatto che l’azienda di Cupertino stesse testando vari prototipi di iPhone e che avrebbe in programma il lancio di un “melafonino” e di un MacBook di questo tipo entro il 2025, oltre che un ibrido pieghevole e touch. Da qualche ora, invece, circola la notizia secondo cui nei piani della “mela morsicata” ci sarebbe pure un non meglio precisato foldable da 9 pollici.

Apple: in test un pieghevole da 9 pollici, ma non è un iPhone

A riferire la cosa è stato Ming-Chi Kuo. L’analista ha per l’appunto affermato che Apple sta testando attivamente un dispositivo con pannello OLED pieghevole, ma non si tratterebbe di un iPhone, piuttosto di una soluzione che va a porsi nel mezzo tra uno smartphone e un tablet. Sarebbe però un prodotto realizzato solo allo scopo di valutare e verificare le tecnologie che saranno poi realmente usate sui prodotti in fase di sviluppo.

L’analista ritiene che Apple si stia al momento concentrando su dispositivi di medie dimensioni, cui seguirebbero poi quelli dotati di schermi più grandi per poi arrivare pure a quelli più piccoli, come nel caso dell’iPhone.

Da notare che i commenti di Ming-Chi Kuo giungono in risposta a un report pubblicato dalla testata The Elec secondo cui il gruppo capitanato da Tim Cook starebbe collaborando con LG per sviluppare un pannello OLED pieghevole con vetro ultrasottile da impiegare sui futuri tablet e notebook del gruppo.