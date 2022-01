iPhone: Apple testa vari prototipi pieghevoli

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple starebbe testando più prototipi di iPhone pieghevoli da lanciare durante i prossimi anni. Uno di essi sarebbe dotato di due pannelli di visualizzazione separati collegati tramite una cerniera, similmente al Microsoft Surface Duo, mentre un altro prototipo presenterebbe un design a conchiglia.

Apple testa vari iPhone pieghevoli, ma varrà la pena?

La notizia potrebbe sembrare ottima, se non fosse per il fatto che l'azienda della “mela morsicata” pare avere diverse preoccupazioni riguardo la tecnologia di visualizzazione da sfruttare. A riferire il tutto è stato il leakster Dylandkt, che solitamente è piuttosto affidabile.

Più precisamente, i dubbi sarebbero relativi alla tecnologia dei pannelli pieghevoli e al mercato degli smartphone di questo genere. La tecnologia dei display pieghevoli non è ancora abbastanza avanzata e restano troppi compromessi da affrontare. Il gruppo, inoltre, non è completamente sicuro del fatto che gli smartphone appartenenti alla suddetta tipologia possano continuare ad essere popolari tra i consumatori nei prossimi anni.

Proprio per tutte queste ragioni, prima di lanciare sul mercato un iPhone pieghevole, Apple vuole essere sicura che tale design non rappresenti in realtà una regressione dell'attuale form factor dei suoi smartphone, il che potrebbe pure effettivamente accadere se dovessero presentarsi dei problemi causati dalla longevità e dalla qualità dello schermo a causa della piegatura.

Da notare che voci riguardo il possibile lancio di un iPhone pieghevole circolano ormai da tempo. Ad esempio, a maggio dello scorso anno l’analista Ming-Chi Kuo aveva dichiarato che Apple stava sviluppando un ‌iPhone‌ pieghevole con un display OLED flessibile da 8 pollici con risoluzione QHD+ da rilasciato nel 2023, mentre a dicembre del 2021 l'analista Ross Young aveva affermato che Apple non avrebbe presentato un ‌iPhone‌ pieghevole fino al 2023 e che probabilmente sarebbe stato tutto rimandato al 2024.