Apple: display MicroLED su tutti i dispositivi

Apple provvederà ad adottare i display MicroLED su tutti i suoi dispositivi. Per cui, dopo l’introduzione su Apple Watch a partire dal 2025, questa giungerà anche su iPhone, iPad e Mac. Ne è convinto Mark Gurman di Bloomberg, come dichiarato mediante l’ultima newsletter “Power On”.

Apple: MicroLED su Apple Watch, iPhone, iPad e Mac

Andando più nello specifico, il giornalista ritiene che Apple è al lavoro da sei anni allo sviluppo della tecnologia MicroLED che ha intenzione di realizzare in proprio. L’azienda avrebbe dato il via al suo progetto, avente il nome in codice di T159, intorno al 2017.

Il display della “mela morsicata” avrebbe lo scopo di offrire luminosità, riproduzione dei colori e angoli di visualizzazione migliori, mostrando le immagini come se fossero dipinte e sostituendo le parti attualmente fornite da aziende come Samsung e LG.

Attualmente, però, il MicroLED è una tecnologia piuttosto acerba e complicata e molto probabilmente ci vorrà ancora un decennio prima di un rimpiazzo totale dei pannelli che ad oggi vengono impiegati.

Mark Gurman ritiene infatti che gli iPhone saranno offerti con i display OLED per oltre sei anni e che in ogni caso i display MicroLED di Apple arriveranno prima su iPad.

Ecco, in forma tradotta, quanto dichiarato esattamente da Mark Gurman: Penso che il piano di Apple sia quello di portare i display microLED su tutti i suoi prodotti, dagli iPhone agli iPad ai Mac. Ma la tecnologia è ancora agli inizi e complicata, e potrebbe passare un decennio prima di vederla su un Mac. Non dimenticate quanto tempo possono richiedere queste transizioni: Apple ha introdotto la tecnologia OLED su iPhone diversi anni fa e ancora deve arrivare su iPad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.