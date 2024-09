Apple: display per MacBook Air M4 e iPad base pronti

Il noto analista Ross Young ha rivelato degli interessanti su alcuni prodotti a marchio Apple che dovrebbero fare capolino sul mercato già nei primi mesi del 2025. Si tratta del MacBook Air con chip M4 e del nuovo iPad base.

Apple: in arrivo i MacBook Air con chip M4 e un nuovo iPad base

Andando più in dettaglio, l’analista riferisce che le spedizioni dei pannelli per il MacBook Air da 13 pollici e da 15 pollici con chip M4 e per il nuovo iPad da 10,9 pollici inizieranno a stretto giro, il prossimo ottobre.

Come di consueto, le spedizioni dei pannelli anticipano di qualche mese l’effettiva disponibilità dei dispositivi sul mercato. Tenendo conto di ciò, il lancio di questi nuovi prodotti potrebbe avvenire nei primi mesi del 2025, in accordo con la roadmap diffusa in precedenza.

Indiscrezioni precedenti suggerivano che il colosso di Cupertino avrebbe aggiornato l’intera linea iPad entro la fine del 2024, con l’arrivo a maggio dei nuovi iPad Pro e iPad Air e con il presunto avvento in programma per il prossimo mese del nuovo iPad mini. Fino ad oggi, si era ipotizzato anche un aggiornamento del modello base di iPad entro l’autunno, ma a quanto pare verrà posticipato ai primi mesi del 2025.

Non è poi da escludere l’ipotesi che l’azienda guidata da Tim Cook stia pianificando più aggiornamenti per i suoi iPad, per cui potrebbe venire lanciato un modello aggiornato già a ottobre, seguito da un’altra versione a primavera, magari con differenti specifiche al fine di soddisfare tutte le varie esigenze del mercato.