Apple: dodici Mac diventano vintage e obsoleti

Apple ha aggiunto ben nove modelli di Mac alla sua lista di prodotti obsoleti e altri tre sono stati inseriti nell’elenco di quelli vintage. Si tratta di modelli lanciati tra il 2015 e il 2018.

Apple: nove Mac obsoleti, tre vintage

Ecco l’elenco completo dei Mac che adesso vengono considerati obsoleti.

MacBook Air (13 pollici, Inizio 2015)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, 2 TBT3)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, 4 TBT3)

MacBook Pro (15 pollici, 2016)

MacBook Pro Retina (13 pollici, Inizio 2015)

MacBook Retina (12 pollici, Inizio 2016)

iMac (21,5 pollici, fine 2015)

iMac Retina 4K (21,5 pollici, fine 2015)

iMac Retina 5K (27 pollici, fine 2015)

Di seguito, invece, è disponibile l’elenco dei Mac che adesso il colosso di Cupertino considera come vintage.

MacBook Air Retina (13 pollici, 2018)

MacBook Pro (13 pollici, 2017, 2 TBT3)

MacBook Pro (13 pollici, 2018, 4 TBT3)

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, secondo la definizione di Apple stessa, un prodotto viene considerato obsoleto quando è stato rimosso dalla vendita da oltre sette anni. Tali prodotti non possono più essere riparati da Apple e i fornitori di terze parti non possono ordinare pezzi di ricambio per le riparazioni. L’unica eccezione è quella relativa alle batterie per i MacBook, che possono essere fornita fino a dieci anni dalla data di ultima distribuzione, ovviamente se i pezzi sono ancora disponibili.

Un prodotto vintage, invece, è stato ritirato dalla vendita da più di cinque anni, ma da meno di sette. Questi dispositivi possono ancora essere riparati da Apple, ma la disponibilità dei pezzi di ricambio potrebbe risultare limitata.

Da tenere presente che questi aggiornamenti indicano che il gruppo capitanato da Tim Cook sta continuando a rinnovare le sue linee di prodotti, come i tanto chiacchierati MacBook Pro M4, mandano “in pensione” i modelli più datati.