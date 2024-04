Apple: è improbabile un evento per i nuovi iPad

A breve, Apple dovrebbe togliere i veli ai nuovi iPad Pro e iPad Air, ma è cosa assai improbabile che i dispositivi possano venire annunciati nel corso di un evento dedicato.

Apple: nuovi iPad senza evento dedicato

Andando più nello specifico, stando a quanto riferito da alcune fonti ritenute affidabili alla redazione della testata coreana DigiTimes, i nuovi iPad Pro e iPad Air saranno lanciati tra non molti, più precisamente a inizio maggio, come anticipato già da da Mark Gurman di Bloomberg, ma Apple non prevede di organizzare alcun evento di presentazione, limitandosi ai soli comunicati stampa per informare della disponibilità dei nuovi device.

Questo significa che, invece di un evento ad hoc, è probabile che il colosso di Cupertino annuncerà i nuovi iPad tramite un comunicato stampa condiviso sul suo sito Web, una pratica questa che è stata più volte già adottata dall’azienda, ad esempio per per i MacBook Air con chip M3 presentati all’inizio di marzo, e che si è comunque rivelata vincente.

A quanto sembra, tra i principali fattori che stanno contribuito al ritardo dei nuovi iPad sono il fatto che il gruppo capitanato da Tim Cook sta ancora completando lo sviluppo del software iPadOS per i dispositivi di riferimento e i problemi di produzione riguardanti i pannelli OLED.

Da tenere presente che sono passati quasi 18 mesi dall’ultima volta che Apple ha rilasciato gli iPad più recenti che sono attualmente in commercio, per cui è ormai da molto tempo che i clienti aspettano il lancio dei modelli aggiornati.