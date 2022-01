Apple e iOS 14, lo stop agli update era temporaneo

Negli ultimi giorni si è discusso del fatto che Apple avesse ritirato la possibilità di permettere agli utenti di decidere di non aggiornare iPhone e iPad a iOS 15 e iPadOS 15, ovvero l'ultima relase disponibile per il sistema operativo dei device mobile dell'azienda, continuando quindi a restare con iOS 14 e iPadOS 14.

Apple: restare su iOS 14 è sempre stata pensata come una soluzione temporanea

In molti avevano pensato si trattasse di un errore, in quanto in contrasto con ciò che inizialmente Apple aveva dichiarato, ovvero che avrebbe rilasciato degli aggiornamenti di sicurezza anche per tutti coloro che non intendevano passare subito all'ultimo update disponibile per la piattaforma per device mobile della “mela morsicata”. Interrogata sulla questione, l'azienda di Cupertino ha però dettagliato meglio le sue mosse.

In una dichiarazione da poco rilasciata, il gruppo capitanato da Tim Cook ha infatti ammesso che l'opzione per restare su iOS/iPadOS 14 e continuare a ricevere update di sicurezza senza passare a iOS/iPadOS 15 è sempre stata pensata come una soluzione temporanea.

Per cui non si tratta di un bug che non ci siano più aggiornamenti di sicurezza per la relase 14 del sistema operativo per smartphone e tablet Apple. Di fatto, gli utenti iPhone e iPad che desiderano ricevere gli ultimi update di sicurezza dovranno necessariamente installare la versione 15 dell'OS, senza sé e senza ma.

Più precisamente, coloro che utilizzano iOS/iPadOS 14.8 adesso non hanno più la possibilità di aggiornare a iOS/iPadOS 14.8.1, ma possono solo scaricare e installare iOS/iPadOS 15.2.1. Gli utenti di ‌iPhone‌ e iPad che desiderano gli ultimi aggiornamenti di sicurezza, di fatto, dovranno necessariamente installare le versioni più recenti di ‌iOS/iPadOS 15‌.