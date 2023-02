Apple è l'azienda più ammirata da sedici anni

Ancora una volta, Apple è stata votata come l’azienda più ammirata al mondo secondo una classifica che Fortuna stila ogni anno e che mira per l’appunto a identificare le realtà aziendali migliori da questo punto di vista.

Apple: ancora in cima alla lista delle aziende più ammirate

Il primo posto, sia in ambito informatico che in assoluto, spetta quindi al gruppo di Cupertino per il sedicesimo anno di fila. Invece, in seconda e terza ci sono rispettivamente Amazon e Microsoft.

Fortune collabora con Korn Ferry per esaminare la reputazione aziendale in 52 settori. Korn Ferry ha intervistato dirigenti, direttori e analisti nei rispettivi settori su nove criteri che vanno dal valore dell’investimento e dalla qualità della gestione e dei prodotti alla responsabilità sociale e alla capacità di attrarre talenti.

Per entrare nella classifica, il punteggio di un’azienda deve raggiungere almeno la metà superiore del suo sondaggio di settore. Korn Ferry ha chiesto a 3.760 dirigenti, direttori e analisti di titoli che avevano partecipato a sondaggi di settore di nominare le dieci aziende che ammiravano maggiormente.

Riportiamo di seguito la classifica con le prime dieci posizioni al completo. Quella completa è consultabile qui.

Apple Amazon Microsoft Berkshire Hathaway Chase di JPMorgan Walt Disney Costco all’ingrosso Pfizer Alfabeto American Express

La domanda, a questo punto, sorge abbastanza spontanea: Apple può continuare a mantenere la prima posizione? La risposta può, ovviamente, darla soltanto il tempo, ma molto probabilmente i nuovi iPhone 15 in arrivo in autunno e il tanto chiacchierato visore AR/VR contribuiranno a rendere questo 2023 ormai avviato molto interessante per il gruppo di Cupertino.

