Apple è pronta a lanciare un anello smart

Nel futuro di Apple ci sono sempre più indossabili. Dopo l’Apple Watch che è ormai un prodotto più che affermato e dopo l’avvento di Apple Vision Pro, potrebbe infatti arrivare anche un anello smart, da indossare al dito per tracciare i dati biometrici sulla salute degli utenti e con supporto NFC.

Apple: smart ring in dirittura d’arrivo

La cosa, comunque, non rappresenta una novità assoluta. Sono ormai diversi anni che il colosso di Cupertino sta accarezzando l’idea di lanciare un anello smart, come segnalati da svariati brevetti rinvenuti nel tempo, ma con Samsung che si prepara a lanciare il proprio smart ring sul mercato, i tempi potrebbero venire accellerati.

A rendere noto il tutto è stata la redazione di Electronic Times, secondo cui Apple ha prestato molta attenzione al mercato per individuare i segnali in base ai quali cui un anello smart sarebbe un’alternativa popolare e meno invadente rispetto a un smartwatch, considerando che può essere indossato per tempi più lunghi e che può essere meno problematico dormirci.

“Sembra probabile che la commercializzazione sia imminente”, ha affermato una fonte del settore citata nel rapporto

Le voci arrivano mentre Samsung si prepara a svelare il Galaxy Ring in occasione del suo secondo evento Galaxy Unpacked dell’anno, che con ogni probabilità avrà luogo nella seconda metà di luglio. L’azienda ha anticipato l’esistenza del prodotto alla fine del suo primo evento Unpacked tenutosi a gennaio, e ora si prevede che entrerà nella produzione di massa nella seconda metà dell’anno.

Tra le caratteristiche di rilievo dell’anello smart di Samsung si segnalano, almeno in teoria, la capacità di misurare il flusso sanguigno, il monitoraggio dell’ECG e del sonno, funzioni per il controllo di altri dispositivi e la possibilità di effettuare pagamenti wireless. Da tenere presente che il device dovrebbe venire proposto in più dimensioni.