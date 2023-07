Samsung registra il marchio Galaxy Pulse per l'anello smart

Già da tempo corre voce il fatto che Samsung stia lavorando a uno smart ring e a tal riguardo proprio negli ultimi giorni è emerso che l’azienda ha registrato ben sei nuovi marchi legati alla famiglia Galaxy che potrebbero fare riferimento al suddetto dispositivo. Qualche ora fa, poi, è emerso un nuovo possibile nome: Galaxy Pulse.

Samsung registra Galaxy Pulse per lo smart ring

A riferire la notizia è stata la testata tech sudcreana The Elec, informando di aver scoperto la registrazione presso l’ufficio brevetti locale di diversi nuovi marchi e nel caso specifico di Galaxy Pulse viene espressamente riportata la categoria “smart ring”. Gli altri nomi emersi sono invece: Galaxy Circle, Galaxy Index e Galaxy Insight.

Non è da escludere l’ipotesi che possa trattarsi di un marchio inclusivo di un maggior numero di dispositivi, quali collane, orecchini e altri tipi di gioielli smart.

Potrebbe pure essere il nome dell’app che consentirà di sincronizzare i dati biometrici raccolti dall’anello con il proprio smartphone.

Ovviamente è bene tenere presente che la registrazione di un marchio non assicura in alcun modo il fatto che il corrispondente prodotto faccia effettivamente capolino sul mercato. Molte aziende sono infatti solite registrare decine e decine di marchi con costanza per ritrovarsi i diritti di una potenziale idea, ma anche per il depistaggio della concorrenza.

Tornando all’anello smart, The Elec asserisce che lo sviluppo è formalmente cominciato. Fino a questo momento se ne era discusso soltanto a livello teorico, mentre adesso Samsung è passata all’azione vera e propria. Resta pertanto da vedere come evolverà effettivamente la cosa.