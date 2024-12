Apple: ecco la roadmap dei nuovi Mac con M5

Apple si sta preparando al lancio della sua prossima generazione di chip M5, destinati a futuri Mac. La produzione prenderà il via nel 2025 e seguirà una strategia di rollout simile a quella già vista con i chip M4, ben delineata nelle scorse ore dall’analista Ming-Chi Kuo.

Apple: la roadmap dei Mac con chip M5

Andando più in dettaglio, Kuo riferisce che Apple procederà nel seguente modo per la produzione e il lancio dei chip M5.

M5 standard : produzione di massa prevista nella prima metà del 2025.

: produzione di massa prevista nella prima metà del 2025. M5 Pro e M5 Max : entreranno in produzione nella seconda metà del 2025.

: entreranno in produzione nella seconda metà del 2025. M5 Ultra: produzione di massa attesa per il 2026.

Questo schema suggerisce che i nuovi MacBook Pro con chip M5 potrebbero arrivare già a ottobre del 2025, seguiti dal MacBook Air con chip M5 nella prima metà del 2026. Modelli più avanzati come il Mac Studio e il Mac Pro potrebbero ricevere aggiornamenti con i chip M5 Ultra tra il 2026 e il 2027.

Per quanto concerne iMac e Mac mini, Kuo non ha fornito conferme su un possibile aggiornamento nel 2025, in quanto questi modelli non seguono necessariamente un ciclo annuale di aggiornamento.

I chip M5 saranno prodotti utilizzando il processo 3nm di terza generazione (N3P) di TSMC. Questa tecnologia promette miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto alla generazione precedente e il design avanzato dovrebbe garantire una gestione termica migliorata.

Kuo ha altresì menzionato che i chip M5 destinati ai server Apple Intelligence saranno ottimizzati per l’elaborazione di intelligenza artificiale, con un design che separa CPU e GPU per migliorare le prestazioni nei carichi di lavoro complessi.