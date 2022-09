Apple, evento Far Out: non solo iPhone 14

Domani andrà in scena l’evento Far Out organizzato da Apple, l’appuntamento più atteso di questo ultimo scorcio d’estate sul fronte tecnologico. Nell’occasione, la mela morsicata annuncerà in via ufficiale il tanto atteso iPhone 14 che promette un’evoluzione rispetto ai modelli precedenti anzitutto dal punto di vista del design. Dell’inedita configurazione del notch abbiamo scritto nei giorni scorsi in un articolo dedicato. Lo smartphone non costituirà a ogni modo l’unica novità mostrata sul palco.

iPhone 14 e molto altro all’evento Apple Far Out

Le anticipazioni della vigilia puntano anche in direzione di Apple Watch Pro. Si tratterebbe di un orologio progettato dal gruppo di Cupertino per competere con le alternative rugged di fascia alta nel mercato (in primis quelle del catalogo Garmin). A caratterizzarlo un display dalla diagonale più ampia, una batteria più capiente e un case progettato per resistere a qualsiasi condizione o sollecitazione.

L’evento dovrebbe poi costituire l’occasione giusta per vedere le nuove AirPods Pro, un upgrade del modello lanciato inizialmente nel 2019. La commercializzazione è prevista entro l’anno.

Tornando al protagonista assoluto della serata, iPhone 14, sono previsti quattro versioni: una standard da 6,1 pollici, la Plus da 6,7 pollici, la Pro da 6,1 pollici e la Pro Max da 6,7 pollici. Queste ultime due dovrebbero nascondere sotto la scocca il chip A16 per prestazioni da top di gamma. Assente invece quella mini, almeno stando alle voci di corridoio.

Insieme, i tre nuovi prodotti interessati dagli upgrade annunciati durante l’evento Far Out vanno a costituire la next-gen dell’ecosistema mobile di casa Apple: un telefono, uno smartwatch e gli auricolari wireless. Non resta che attendere domani sera per saperne di più e per conoscere tutti i dettagli, inclusi quelli riguardanti prezzi e date di lancio. L’appuntamento è per le ore 19:00 di mercoledì 7 settembre, qui è possibile seguirlo in diretta streaming.