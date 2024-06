Apple lancia Final Cut Pro e Final Cut Camera per iOS e iPadOS

Apple ha recentemente rilasciato importanti aggiornamenti per il suo celebre software di editing video, Final Cut Pro, insieme a una nuova applicazione complementare chiamata Final Cut Camera.

Final Cut Pro per iPad 2 e Mac 10.8: un salto di qualità nell’editing video

Le ultime versioni di Final Cut Pro per iPad 2 e Mac 10.8 portano con sé una serie di miglioramenti significativi. In particolare, per l’iPad Pro M4, Apple afferma che il software è in grado di eseguire il rendering dei video, cioè la generazione del filmato finale, con una velocità fino al doppio rispetto a prima. Questo si traduce in un notevole risparmio di tempo per chi deve modificare e montare video in maniera professionale.

Ma non è finita qui. Il software adesso può gestire fino a 4 volte più stream contemporanei di video in formato ProRes RAW, un tipo di file professionale che occupa moltissimo spazio. Riuscire a modificare più video pesanti e in alta qualità allo stesso tempo è un grande vantaggio.

Final Cut Camera: l’app che trasforma iPhone e iPad in potenti strumenti di registrazione

Final Cut Camera, la nuova applicazione di accompagnamento per Final Cut Pro per iPad 2, è stata progettata per sfruttare appieno la funzione Live Multicam. Questa app consente agli utenti di registrare flussi video simultanei da diverse angolazioni utilizzando più dispositivi iOS, controllando in modalità wireless le impostazioni della fotocamera per ciascun feed.

Inoltre, Final Cut Camera può funzionare anche come applicazione di registrazione video indipendente per iPhone e iPad, offrendo un’ampia gamma di controlli manuali per personalizzare le riprese secondo le proprie esigenze.

Funzionalità avanzate per i modelli di iPhone e iPad più recenti

Alcune delle funzionalità più avanzate di Final Cut Camera, come il supporto per ProRes, Log color e la possibilità di registrare su memoria esterna, sono esclusive per i modelli di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Inoltre, le funzioni di focus peaking e gli indicatori di sovraesposizione sono disponibili sui modelli di iPhone o iPad dotati di chip A13 Bionic o successivi. Queste limitazioni potrebbero spingere alcuni utenti ad aggiornare i propri dispositivi per sfruttare al massimo le potenzialità dell’app.

Disponibilità e requisiti di sistema

Final Cut Camera è ora disponibile per il download sull’App Store per iPhone Xs (o successivi) con iOS 17.4 e per i modelli di iPad con iPadOS 17.4. Mentre l’app è gratuita, per utilizzare le funzioni Live Multicam è necessario un abbonamento a Final Cut Pro per iPad. Questo modello di business potrebbe attirare nuovi utenti verso l’ecosistema di editing video di Apple, offrendo un’esperienza integrata tra i dispositivi iOS e i software professionali.