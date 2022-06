Apple Gift Card: arriva in Italia la carta unificata

Apple Gift Card è la carta regalo unificata che gli utenti possono usare per fruire di prodotti e servizi dell’azienda di Cupertino. Inizialmente era stata lanciata solo oltreoceano, ma da qualche ora a questa parte è finalmente fruibile pure in Italia.

Apple Gift Card: adesso si può comprare e usare in Italia

Viene definita unificata in quanto consente di fare acquisti su App Store, Apple TV, Apple Music, iTunes e Apple Arcade e si può altresì adoperare per fare spese in Apple Store, sia online che nei negozi fisici (ad esempio si può usare per comprare iPhone 13 oppure i nuovi MacBook Air e Pro con chip M2). Il lancio è avvenuto nel 2020 negli Stati Uniti, poi nel 2021 è giunta in Canada e Australia e adesso è disponibile anche in Europa, precisamente in Italia, oltre che nel Regno Unito, in Francia, Germania e Spagna.

Presenta un design distintivo, con loghi colorati, e sono disponibili un totale di cinque grafiche diverse tra cui poter scegliere.

L’acquisto della Apple Gift Card può avvenire mediante l’apposito portale messo a disposizione da Apple, tramite cui è pure possibile personalizzare il taglio della carta scegliendo tra un importo da 25 euro, 50 euro 100 euro o a piacere. Per controllare il saldo, invece, c’è un’altra pagina Web dedicata in cui va inserito prima il PIN della carta.

Da notare che pure in precedenza si potevano acquistare gift card Apple, ma erano previsti due diversi tipi: una carta regalo Apple Store, con credito spendibile per fare acquisti solo presso gli Apple Store, e una carta regalo App Store & iTunes, per fare spese solo per i servizi digitali della “mela morsicata”. Una soluzione unificata semplifica però notevolmente le cose ed evita facili confusioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.