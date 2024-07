Apple: gli utenti tengono i loro dispositivi più a lungo

Gli utenti Apple stanno mantenendo i loro dispositivi per periodi sempre più lunghi, con i cicli di aggiornamento che si allungano sensibilmente. Lo si evince da quelli che sono i più recenti dati raccolti da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), che precedentemente aveva documentato la situazione riguardo Apple Music e gli altri servizi di streaming musicale.

Apple: tempi più lunghi prima di cambiare device

Andando più nel dettaglio, durante gli ultimi anni è stato registrato un evidente cambiamento nel comportamento dei clienti Apple. Sempre più utenti preferiscono mantenere i loro iPhone, iPad e Mac per periodi più estesi prima di procedere con un nuovo acquisto. Negli ultimi 12 mesi, il 71% dei proprietari di iPhone e il 68% dei proprietari di Mac ha dichiarato che il loro dispositivo precedente aveva più di due anni, rispetto al 63% e al 59% nel 2020.

Per quel che concerne i Mac, CIRP evidenzia un significativo incremento nella durata di utilizzo. Attualmente, il 56% dei clienti Mac mantiene il proprio laptop o desktop per tre anni o più, un incremento notevole rispetto al 40% del 2020. Questo trend ha portato a una riduzione dei cicli di vita più brevi, con meno utenti che sostituiscono i loro Mac prima dei tre anni. La transizione verso i chip Apple Silicon ha avuto un ruolo cruciale in tal senso, fornendo miglioramenti significativi in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

Da notare che l’impatto economico della pandemia ha probabilmente influenzato il comportamento dei consumatori. Durante le prime fasi, c’è stata un’impennata nella domanda di tecnologia per supportare il lavoro a distanza e l’istruzione online, ma l’incertezza economica ha spinto molti consumatori a porre maggiore attenzione alle spese, optando per massimizzare la durata dei loro device piuttosto che investire in nuovi. A ciò vanno poi sommati i miglioramenti della durata della batteria dei MacBook che hanno ridotto ulteriormente l’incentivo a sostituire i computer.