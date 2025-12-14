Apple e Google distribuiscono app vietate sugli store

Apple e Google hanno subito rimosso le app, che secondo l’amministrazione Trump, rappresentano un pericolo per gli agenti dell’ICE (uno sviluppatore ha denunciato il governo). Le due Big Tech hanno invece ospitato sui rispettivi store 70 app di aziende sanzionate dal Dipartimento del Tesoro per varie attività illegali.

Apple e Google hanno ignorato le sanzioni

La scoperta delle app è avvenuta durante l’indagine del Tech Transparency Project (TTP) effettuata considerando l’elenco Specially Designated Nationals (SDN) del Dipartimento del Tesoro. Nessun cittadino o società statunitense può avere rapporti commerciali con le aziende presenti in questa lista, senza una specifica autorizzazione.

Sia Apple che Google hanno ricevuto le commissioni dagli sviluppatori di alcune app. Si tratta di transazioni finanziare vietate. In molti casi sono indicati i nomi delle società sanzionate, quindi era piuttosto facile individuarle. Invece entrambe le aziende statunitensi hanno addirittura approvato aggiornamenti successivi all’inserimento nella blacklist.

I ricercatori del TTP hanno individuato 52 app su App Store e 18 app sul Play Store. Sullo store di Apple sono state pubblicate diverse app di società russe, la maggioranza delle quali di banche e servizi di pagamento. Altre app erano di società cinesi accusate di violazione dei diritti umani. Oltre la metà delle app non aveva nemmeno un’informativa sulla privacy, obbligatoria in base alle regole di Apple.

Sul Play Store sono state invece trovate diverse app di Gazprom e delle sue sussidiarie, tutte sanzionate dal Dipartimento del Tesoro. Sia Apple che Google hanno dichiarato che rispettano le sanzioni. Solo dopo la segnalazione del TTP, Apple ha rimosso tutte le app, mentre Google ha rimosso 17 su 18 app.