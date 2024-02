Apple ha annunciato la sua nuova app Sports

Il fatto che Apple nutra un discreto interesse per il mondo dello sport, non solo quello praticato, ma anche quello seguito, non è assolutamente una novità, come dimostra la volontà del gruppo di trasmettere eventi sportivi dal vivo su Apple TV+ e come dimostra anche il lancio della nuova app denominata Sports.

Apple: ecco la nuova app Sports

Si tratta di una nuova app gratuita che va a fornire statistiche in tempo reale, punteggi e altro ancora su diversi eventi sportivi. Più precisamente, offre un’esperienza personalizzata con i campionati e le squadre preferiti dell’utente mostrati su un tabellone segnapunti di facile lettura. Grazie ad essa, gli utenti possono navigare tra i risultati e le prossime partite, esplorare informazioni play-by-play, statistiche della squadra, dettagli sulla formazione e quote per le scommesse in tempo reale, con collegamenti ad altre app e servizi di streaming correlati.

“Abbiamo creato Apple Sports per dare agli appassionati di sport ciò che vogliono: un’app che offre un accesso incredibilmente veloce a punteggi e statistiche”, ha dichiarato Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple. “Apple Sports è disponibile gratuitamente nell’App Store e rende facile per gli utenti rimanere aggiornati con le loro squadre e campionati preferiti”.

L’app consente di restare aggiornati sui seguenti campionati: MLS, NBA, basket NCAA, NHL, Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Ligue 1, Premier League e Serie A. Altri campionati, tra cui MLB, NFL, NCAAF, NWSL e WNBA saranno disponibili con prossimi aggiornamenti.

L’app Sports è già disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. Per il momento l’app non è ancora disponibile in Italia.