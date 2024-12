Apple ha brevettato gli altoparlanti flessibili

Negli ultimi tempi si parla sovente di dispositivi con display flessibili, ma quella degli altoparlanti flessibili, invece, è una trovata inedita ed è di Apple. L’azienda, infatti, ritiene che valga la pena spendere in ricerca e sviluppo per realizzare una soluzione del genere e il brevetto da poco emerso ne è la dimostrazione più evidente.

Apple: altoparlanti flessibili per gli indossabili

Nelle scorse ore, infatti, è emerso che il colosso di Cupertino ha depositato un nuovo brevetto presso l’USPTO in cui si discute di una tecnologia relativa a degli altoparlanti flessibili che l’azienda sta sviluppando per poterli adattare all’interno di display montati sulla testa (HMD) e altri dispositivi indossabili.

Nel brevetto, Apple parla di un alloggiamento per altoparlanti con pareti flessibili, magneti e un diaframma progettato per deformarsi in caso di flessione. Il design dell’altoparlante garantirà che continui a produrre sempre e comunque il suono.

L’altoparlante dovrebbe altresì disporre di un sensore per rilevare la curvatura della parete flessibile e il livello di deformazione che si è verificato in essa, nei magneti e nel diaframma.

La flessibilità e la capacità di deformarsi possono essere migliorate aggiungendo sezioni, collegate con cerniere, alle pareti dell’altoparlante. Uno o più altoparlanti possono essere montati all’interno del supporto o integrati nel suo display, che è realizzato in vetro, polimero o cristallo liquido.

Gli altoparlanti flessibili di Apple possono adattarsi a vari altri usi d’uso e prodotti con “porzioni pieghevoli progettate” o “vincoli sullo spazio di imballaggio o obiettivi per aumentare il comfort per l’utente in un prodotto indossabile”.