Apple ha finalmente spiegato come aggiornare gli AirPods

Nelle scorse ore, Apple ha aggiornato la pagina di supporto del firmware degli AirPods inserendo – finalmente! – una guida passo-passo piuttosto dettagliata su come aggiornare i suoi auricolari.

Apple: ecco come aggiornare il firmware degli AirPods manualmente

Prima di questa modifica, Apple dichiarava che gli aggiornamenti del firmware degli AirPods avvenivano in modo automatico mentre gli auricolari erano in carica o nel raggio d’azione del Bluetooth di iPhone, iPad e Mac associati e connessi al Wi-Fi, da cui viene tra l’altro permesso di verificare l’ultima versione dell’aggiornamento installata.

Adesso, il colosso di Cupertino continua a fornire le stesse informazioni, accompagnate però da istruzioni dettagliate su come forzare un aggiornamento, inclusi i passaggi per la risoluzione dei problemi nel caso in cui l’update non dovesse andare in porto.

Ecco, dunque, le istruzioni date dal gruppo capitanato da Tim Cook per eseguire la procedura di aggiornamento degli AirPods in modo manuale.

Assicurati che i tuoi AirPods siano nel raggio d’area Bluetooth del tuo iPhone, iPad o Mac connesso al Wi-Fi; Metti gli AirPods nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio; Collega il cavo di ricarica alla custodia di ricarica, quindi collega l’altra estremità del cavo a un caricabatterie o a una porta USB; Tieni il coperchio della custodia di ricarica chiuso e attendi almeno 30 minuti per l’aggiornamento del firmware; Apri il coperchio della custodia di ricarica per ricollegare gli AirPods al tuo iPhone, iPad o Mac; Controlla di nuovo la versione del firmware; Se ancora non riesci ad aggiornare il firmware, reimposta gli AirPods, quindi prova ad aggiornare nuovamente il firmware.

Da tenere presente che i passaggi sopra descritti erano già noti tra gli utenti, ma sino a questo momento non erano mai state fornite indicazioni pubbliche e ufficiali da parte della “mela morsicata”.