Apple ha ridotto il numero di prodotti (PRODUCT)RED

Dal 2006, Apple collabora con il marchio RED per raccogliere fondi per The Global Fund, un’organizzazione che mira a combattere malattie come l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria in Africa. Attraverso questa partnership, il colosso di Cupertino ha offerto per alcuni suoi prodotti l’opzione di colore (PRODUCT)RED, ma negli ultimi anni il quantitativo di articoli interessanti è stato notevolmente ridotto.

Apple: il futuro dei prodotti (PRODUCT)RED sembra incerto

Questa riduzione del numero di prodotti lascia intravedere qualche incertezza in merito al continuo della collaborazione. Nonostante ciò, per il momento, Apple continua a sostenere attivamente The Global Fund, ma è difficile dire se continuerà su questa linea anche in futuro.

Attualmente, l’unico prodotto di ultima generazione disponibile in versione (PRODUCT)RED è l’iPhone SE 3, che però è destinato a sparire dal mercato la prossima primavera, quando dovrebbe essere rilasciato il suo successore, il tanto chiacchierato iPhone SE 4. A parte questo modello, restano solo l’iPhone 14 e alcune custodie per iPhone di generazioni precedenti.

La situazione è ancora più marcata con i modelli più recenti di smartphone dell’azienda. Infatti, l’iPhone 15 e l’iPhone 16 non includono opzioni (PRODUCT)RED e lo stesso discorso vale per l’Apple Watch Series 10, che non offre questa variante, diversamente dalla serie precedente.

Anche nel segmento degli accessori, Apple ha ridotto le opzioni. Per fare un esempio concreto, la versione (PRODUCT)RED del cinturino Sport Band per l’Apple Watch Series 9 è stata dismessa.

Per quel che concerne i prodotti Beats, Apple ha utilizzato un marchio diverso per i nuovi articoli in rosso, come Statement Red e Transparent Red, indice di un cambio di rotta rispetto al passato.