Apple ha rimosso le app Beddit dall'App Store

Nel corso degli ultimi anni, Apple ha gradualmente ridotto il supporto e le funzionalità del suo accessorio per il monitoraggio del sonno Beddit e le ultime notizie a tal riguardo sembrano essere un addio definitivo: la scorsa settimana l’app per i modelli Beddit 3.0 e 3.5 è stata rimossa dall’App Store.

Apple rimuove dall’App Store l’app per i modelli Beddit 3.0 e 3.5

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Apple ha acquisito Beddit nel 2017, ma sin da subito è stato registrato il declino de. Già nel 2018, il colosso di Cupertino aveva eliminato la sincronizzazione cloud dall’app originale di Beddit, mentre nel 2019 aveva lanciato una versione aggiornata dell’accessorio con meno funzionalità. Nel 2022, poi, il prodotto è stato completamente ritirato dal mercato. Beddit si presentava come un sensore sottile e flessibile che si poteva posizionare sotto le lenzuola per monitorare accuratamente il sono.

È molto probabile che l’acquisizione di Beddit da parte del gruppo capitanato da Tim Cook fosse parte di una strategia mirante a migliorare le capacità di monitoraggio del sonno su Apple Watch, su cui la suddetta funzione ha fatto per l’appunto capolino nel 2020 con watchOS 7 e che recentemente è stata migliorata con l’implementazione del tracking automatico.

Al momento, non è ancora chiaro se l’app di Beddit continui a funzionare per chi ha già acquistato il dispositivo, ma il fatto che sia stata ritirata dall’App Store indica un chiaro segnale che il supporto per questo prodotto sta per essere del tutto abbandonato. Per coloro che al tempo decisero di investire in quest’accessorio, potrebbe quindi essere arrivato il momento di valutare il passaggio ad altre soluzioni.