Apple ha rinunciato alla produzione del suo modem 5G

Del fatto che Apple fosse intenzionata a produrre e implementare un chip 5G proprietario sui suoi dispositivi se ne discute ormai da tempo, ma tra le varie indiscrezioni a tal proposito di recente sono state diffuse informazioni in merito alle svariate difficoltà riscontrate dall’azienda nello sviluppo della suddetta soluzione, le quali hanno rallentato enormemente il tutto. Proprio in virtù delle svariate problematiche, pare purtroppo che, alla fine, il modem della “mela morsicata” non vedrà mai la luce.

Apple: addio al chip 5G proprietario

Stando infatti a un recente report, fonti della catena di fornitura relative ai reparti modem 5G di Apple affermano che i tentativi dell’azienda d sviluppare un proprio modem sono finora falliti e che il gruppo capitanato da Tim Cook è, allo stato attuale delle cose, in procinto di interrompere il suo investimento pluriennale nel progetto.

Nello specifico, pare che l’attuale prototipo del modem di Apple non sia nemmeno lontanamente all’altezza rispetto a quelli della concorrenza, tanto da non supportare nemmeno la tecnologia mmWave.

Apple avrebbe anche riscontrato problemi con il codice Intel su cui ha lavorato e sono state necessarie riscritture dello stesso, al punto che l’aggiunta di nuove funzionalità ha causato l’interruzione di quelle esistenti. Inoltre l’azienda deve stare attenta a non violare i brevetti Qualcomm durante lo sviluppo del chip.

Da tenere presente che al momento si tratta solo di indiscrezioni e manca ogni conferma ufficiale, ma la cosa era comunque già stata in qualche modo anticipata a settembre scorso, quando il Wall Street Journal aveva riportato che i tentativi del colosso di Cupertino di sviluppare un proprio modem erano stati ostacolati da importanti problemi e obiettivi irrealizzabili.