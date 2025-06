Apple: HomePad con display alla WWDC 2025

La WWDC, che quest’anno si terrà dal 9 al 13 giugno, è un evento in occasione del quale Apple annuncia tutte le prossime novità relative al versante software, ma non è escluso che possa trovare posto anche qualche prodotto hardware. Proprio a tal proposito, nelle scorse ore sono state avanzate alcune ipotesi secondo cui quest’anno il colosso di Cupertino potrebbe approfittare della situazione per togliere i veli al tanto chiacchierato quanto attesto HomePad con display.

Apple: l’HomePad potrebbe essere annunciato alla WWDC 2025

Da tempo si dice che Apple stia lavorando su un nuovo dispositivo pensato per la smart home, un HomePod con un display integrato, denominato per questo HomePad, per entrare in diretta concorrenza con i vari Google Next e Amazon Alexa.

Lo scorso autunno, Mark Gurman ha condiviso una panoramica approfondita riguardo cosa aspettarsi da questo device. Secondo quanto riferito, il prodotto avrebbe dovuto essere lanciato a marzo, ma sarebbe poi stato rimandato a causa delle funzionalità di intelligenza artificiale ritardate di Siri.

Le ultime voci indicano che l’HomePad probabilmente verrà lanciato ancora quest’anno, ma quando esattamente è un grande punto interrogativo. L’analista Ming-Chi Kuo si è sbilanciato dicendo che arriverà nel dopo la WWDC 2025, ovvero almeno a settembre, quando saranno presentati gli iPhone 17.

Un lancio in concomitanza della futura gamma di smartphone della “mela morsicata” ha sicuramente senso, ma ha altrettanto seno che un prima apparizione possa già avvenire in occasione della WWDC, appunto, questo perché il device dovrebbe eseguire un sistema operativo tutto nuovo, chiamato homeOS, di cui l’azienda potrebbe volerne discutere unitamente alle altre sue piattaforme.