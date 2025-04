Apple rimanda ancora il lancio dello smart hub con display

Da tempo si discute del fatto che Apple intende lanciare un inedito smart hub con display, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg l’avvento del dispositivo sul mercato sarebbe stato rimandato e adesso potrebbe slittare addirittura al 2026.

Apple: smart hub con display slittato al 2026

La causa di tutto è da ricercare in Apple Intelligence e più precisamente nei problemi ingegneristici legati a Siri, che sembrerebbero rallentare lo sviluppo di gran parte delle funzionalità smart previste per il nuovo device per la smart home. I problemi sarebbero tali da richiedere una riscrittura completa delle funzionalità AI annunciate nei mesi scorsi.

In principio, il colosso di Cupertino aveva pianificato il lancio del suo smart hub con display per la prima metà del 2025, con un debutto previsto a marzo. Il lancio è stato poi rimandato ad aprile o ai mesi successivi, in concomitanza con la presentazione degli iPhone 17. Ora, però, il rinvio pare essere stato riprogrammato, sulla falsariga di precedenti voci di corridoio, con una nuova finestra temporale che guarda direttamente al prossimo anno.

In base a quanto emerso sino a questo momento, il device si presenterebbe come una sorta di HomePod con display integrato da 7 pollici, quadrato e concepito per essere posizionato su un tavolo, in cucina, sul comodino o in salotto. L’interfaccia sarebbe una via di mezzo tra iOS e tvOS, basata su un sistema operativo completamente nuovo, costruito per integrarsi con HomeKit, Apple Intelligence e App Intents.

Sebbene il giornalista non lo dia ancora per certo, l’ipotesi che Apple possa decidere di accantonare del tutto questo progetto non è poi così remota. Chiaramente, lo smart hub con display non avrebbe mai rappresentato una fetta rilevante del fatturato, ma sarebbe stato il primo vero passo nell’espansione dell’ecosistema smart home della “mela morsicata”.