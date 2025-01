Apple: HomePod con display da 7 pollici in arrivo quest'anno

Da tempo si discute delle intenzioni di Apple di lanciare sul mercato un nuovo HomePod dotato di uno schermo da 7 pollici in grado di agire come hub per la smart home e a quanto pare al suo debutto sul mercato ormai non manca molto. In accordo con pregresse indiscrezioni, Mark Gurman di Bloomberg riferisce infatti che il nuovo dispositivo è sempre più vicino e che il suo arrivo è atteso per questo 2025.

Apple: HomePod con display da 7 pollici in arrivo nel 2025

Il noto giornalista ritiene che il device andrà a rappresentare il rilascio più significativo dell’anno di Apple, in quanto costituisce il primo passo dell’azienda verso un ruolo più ampio nella smart home.

Gurman riferisce che il dispositivo sarà come un iPad più piccolo ed economico, che consente agli utenti di controllare gli apparecchi, chattare su FaceTime e gestire altre attività.

Da tenere presente che in precedenza Gurman aveva fatto sapere che l’hub potrebbe essere collegato a una base da tavolo con un altoparlante o montato su una parete.

Il dispositivo dovrebbe eseguire un nuovo sistema operativo, denominato homeOS, con una schermata iniziale personalizzabile focalizzata sui widget, e ruoterà attorno a Siri, Apple Intelligence e HomeKit.

L’hub di Apple andrebbe a competere con prodotti come Nest Hub di Google e Echo Show di Amazon. Non è chiaro se il gruppo capitanato da Tim Cook utilizzerà effettivamente il marchio HomePod per il dispositivo o se opterà per un nome completamente nuovo, come ad esempio Apple Home.

Non è neppure chiaro se l’attuale altoparlante size sarà aggiornato a breve, ma un nuovo HomePod mini dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno.