Apple: HomePod con LCD sempre più vicino al lancio

Il tanto chiacchierato e atteso HomePod di Apple con display LCD e funzioni per la smart home è sempre più vicino al lancio. A comunicarlo è stato il DigiTimes, fornendo nuove e interessanti informazioni per quel che concerne la catena di approvvigionamento.

Apple: HomePod con LCD, informazioni dalla catena di approvvigionamento

Andando più in dettaglio, il report afferma che il pannello LCD da 7 pollici del dispositivo sarà fornito esclusivamente da Tianma Microelectronics in Cina, confermando altre indiscrezioni risalenti all’inizio del 2023.

Si ritiene che i pannelli LCD del nuovo HomePod costino solo 10 dollari ciascuno. Da tenere presente che Tianma Microelectronics attualmente non produce display per i prodotti della “mela morsicata” esistenti. Il colosso di Cupertino, infatti, di solito opta per Samsung Display, LG Display e BOE.

Unitamente alle informazioni in questione, DigiTimes fa sapere che la Taiwan Radiant Optoelectronics gestirà la produzione di moduli di retroilluminazione, mentre la cinese BYD sarà l’unico partner di assemblaggio.

Ricordiamo che il dispositivo, in origine, avrebbe dovuto essere immesso sul mercato all’inizio del 2024, ma a causa di alcuni ritardi interni il lancio è stato rimandato a un secondo momento. Fonti della catena di approvvigionamento affermano che Apple ha emesso un programma di spedizione per un lancio a marzo 2025, ma non è da escludere che questa tempistica potrebbe essere stata ritardata alla seconda metà dell’anno in corso.

L’introduzione di un HomePod con display costituisce un passo importante per Apple nel settore della smart home, dove concorrenti come Amazon e Google hanno già introdotto da diverso tempo svariati dispositivi muniti di schermo.