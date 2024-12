Apple: HomePod con display da 7 pollici nel 2025

Stando a un recente report del DigiTimes alimentato da pregresse indiscrezioni, nel 2025 ormai alle porte Apple lancerà sul mercato un nuovo device per la smart home che promette di unificare funzionalità avanzate a un design elegante. Si tratta, per la precisione, di un HomePod con display LCD da 7 pollici, un potente chip A18 e il supporto ad Apple Intelligence. Quello in dirittura d’arrivo, dunque, non sarà un semplice smart speaker, ma qualcosa di nettamente più evoluto.

Apple lancerà un HomePod con display da 7 pollici il prossimo anno

Il colosso di Cupertino mira a integrare uno schermo LCD da 7 pollici, prodotto dall’azienda cinese Tianma, che fornirà i pannelli a un prezzo estremamente competitivo di circa 10 dollari per unità. Questo costo ridotto potrebbe contribuire a rendere il dispositivo maggiormente accessibile rispetto a quanto solitamente atteso da prodotti a marchio Apple.

Andando più in dettaglio, le funzionalità previste sarebbero le seguenti: supporto per la smart home con integrazione profonda di HomeKit, display interattivo che potrebbe fungere da pannello di controllo per la casa intelligente, capacità di fungere da sistema di sicurezza domestica con trasmissione di immagini da telecamere e notifiche in tempo reale e chiamate FaceTime grazie a una videocamera integrata.

Apple si prepara quindi a dare filo da torcere ai big del settore, come Google Nest Hub e Amazon Echo Show, che attualmente dominano il mercato. Tuttavia, il gruppo capitanato da Tim Cook pare avere intenzione di distinguersi grazie al suo ecosistema integrato, basato su Siri, Apple Intelligence e HomeKit.