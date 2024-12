Apple: nuovo HomePod con display da 6 a 7 pollici

Secondo un recente report proveniente dalla Corea, il quale si baserebbe su informazioni fornite dagli addetti ai lavori, l’HomePod di terza generazione di Apple sarà dotato di un display OLED da 6 a 7 pollici.

Apple: HomePod di terza generazione con display da 6 a 7 pollici

Andando più in dettaglio, il report afferma che Apple si rivolgerà a Tianma, un produttore cinese di display classificato al quarto posto a livello nazionale dopo BOE e CSOT, per fornire i pannelli OLED per il nuovo HomePod, che verrà lanciato sul mercato il prossimo anno.

Secondo quanto riferito, il nuovo HomePod porrà l’accento sulle funzionalità per la smart home, molto più dei modelli attuali, suggerendo un riposizionamento strategico della linea di prodotti.

L’idea che Apple stia prendendo di mira in modo aggressivo il mercato della smart home segue un ulteriore recente report del giornalista Mark Gurman, in base a cui l’azienda ha in cantiere un hub di gestione domestica all-in-one con un display quadrato, cornici spesse e una base simile all’iMac G4.

Le aspettative iniziali di spedizione per il nuovo HomePod sono relativamente modeste, con l’analista Ming-Chi Kuo che prevede circa 500.000 unità nella seconda metà del 2025.

Tra l’altro, Kuo ha recentemente rivisto le sue previsioni, indicando che il nuovo HomePod con display dovrebbe essere presentato dopo la WWDC 2025, probabilmente nel terzo trimestre dell’anno. Kuo ha altresì confermato Tianma come fornitore dei pannelli, ma non aveva inizialmente specificato che sarebbero stati OLED, lasciando ipotizzare un display LCD di qualità inferiore.

Da tenere presente che si susseguono voci riguardo un HomePod con un display dal 2021 ed effettivamente Apple pare avere diversi prodotti correlati in lavorazione che sono muniti display.