Apple: HomePod con display nel terzo trimestre 2025

Da diverso tempo a questa parte si discute del possibile arrivo sul mercato di un rivoluzionario HomePod con display, tramite cui Apple sarebbe intenzionata a offrire una migliore gestione della domotica e altre funzionalità smart. In base alle informazioni diffuse nelle ultime ore, però, per poter mettere mano al dispositivo sarà necessario attendere ancora, almeno fino al terzo trimestre del 2025.

Apple: rimandata la commercializzazione dell’HomePod con display

Andando più in dettaglio, gli ultimi rumor sull’HomePod con display arrivano dall’analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale l’uscita del dispositivo è stata posticipata più volte. Inizialmente era prevista per l’inizio del 2024, ma poi sarebbe stata rimandata al primo trimestre 2025 e ora al terzo trimestre 2025, ovvero dopo l’annuale WWDC.

I rinvii sarebbero principalmente derivanti dalla necessità di integrare non meglio precisate funzionalità software, probabilmente aspetti che hanno in qualche modo a che vedere con l’AI della “mela morsicata”.

L’analista riferisce di un dispositivo avente caratteristiche quali un display da 6,7“, un processore A18 e compatibilità con Apple Intelligence. Inizialmente Apple avrebbe previsto 500.000 unità, con l’intenzione di raddoppiare la produzione nel caso in cui l’accoglienza commerciale dovesse rivelarsi particolarmente positiva.

Da tenere presente che il fatto che un HomePod con display potesse giungere sul mercato non prima del 2025 era già stato messo in conto a inizio anno da Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg. La motivazione, a suo dire, era tutta da ricercare nel fatto che l’azienda non aveva ancora compiuto abbastanza progressi sul dispositivo per poter prendere in considerazione un lancio a stretto giro.