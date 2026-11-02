Apple HomeView potrebbe diventare una telecamera di sicurezza

Nel software dell’hub domestico di Apple qualcuno ha scovato delle righe di testo che parlano di sorveglianza, rilevamento del movimento e streaming in diretta. Intanto Apple tace.

HomeKit Secure Video su HomeView: le funzioni nascoste che Apple non ha ancora annunciato

A portare a galla tutto è un utente di Reddit, pdfu, che ha rovistato nel codice di HomeView 27.2. Ha trovato stringhe di testo che descrivono una vera e propria modalità videocamera di sicurezza, con rilevamento del movimento, trasmissione in diretta e opzioni di registrazione. Più una serie di funzioni dedicate alla privacy.

La prova più chiara è una pagina di configurazione che, a quanto riferito, dice senza giri di parole: “Your HomeView can be used as a security camera with HomeKit Secure Video.” Vale a dire che HomeView può essere utilizzato come telecamera di sicurezza con HomeKit Secure Video. Più esplicito di così, per una frase che nessuno ha ancora ufficializzato, si muore.

I video sarebbero visibili soltanto ai membri della casa, nessun altro. Una luce si accenderebbe e un suono verrebbe riprodotto quando qualcuno guarda il feed o quando parte la registrazione. Ogni volta che qualcuno cambia le impostazioni della modalità Secure Video, tutti i membri della casa riceverebbero una notifica. Si potrebbe decidere cosa rilevare, trasmettere o registrare a seconda che si sia in casa, fuori o a letto.

Perché non c’era già dal primo giorno?

Se lo sono chiesti in molti. Un dispositivo con un obiettivo puntato sul salotto e nessuna funzione da telecamera di sicurezza sembra uno spreco. Apple non ha detto nulla che faccia pensare a un arrivo imminente, quindi tutto resta nel campo delle ipotesi. Una spiegazione, però, ci sarebbe: la privacy è il cavallo di battaglia del marketing dell’azienda, e una telecamera in casa è il terreno dove un passo falso fa più rumore. Può darsi che Apple stia ancora limando i dettagli, in attesa del momento in cui potrà presentarla senza che nessuno possa avere nulla da obiettare. Ma finché non lo dice lei, sono solo stringhe di codice e speranze.