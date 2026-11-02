 Apple HomeView potrebbe diventare una telecamera di sicurezza
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Apple HomeView potrebbe diventare una telecamera di sicurezza

Nel codice di HomeView 27.2 sono comparse stringhe che indicano una modalità telecamera di sicurezza con HomeKit Secure Video.
Apple HomeView potrebbe diventare una telecamera di sicurezza
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Nel codice di HomeView 27.2 sono comparse stringhe che indicano una modalità telecamera di sicurezza con HomeKit Secure Video.
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Nel software dell’hub domestico di Apple qualcuno ha scovato delle righe di testo che parlano di sorveglianza, rilevamento del movimento e streaming in diretta. Intanto Apple tace.

HomeKit Secure Video su HomeView: le funzioni nascoste che Apple non ha ancora annunciato

A portare a galla tutto è un utente di Reddit, pdfu, che ha rovistato nel codice di HomeView 27.2. Ha trovato stringhe di testo che descrivono una vera e propria modalità videocamera di sicurezza, con rilevamento del movimento, trasmissione in diretta e opzioni di registrazione. Più una serie di funzioni dedicate alla privacy.

La prova più chiara è una pagina di configurazione che, a quanto riferito, dice senza giri di parole: “Your HomeView can be used as a security camera with HomeKit Secure Video.” Vale a dire che HomeView può essere utilizzato come telecamera di sicurezza con HomeKit Secure Video. Più esplicito di così, per una frase che nessuno ha ancora ufficializzato, si muore.

I video sarebbero visibili soltanto ai membri della casa, nessun altro. Una luce si accenderebbe e un suono verrebbe riprodotto quando qualcuno guarda il feed o quando parte la registrazione. Ogni volta che qualcuno cambia le impostazioni della modalità Secure Video, tutti i membri della casa riceverebbero una notifica. Si potrebbe decidere cosa rilevare, trasmettere o registrare a seconda che si sia in casa, fuori o a letto.

Perché non c’era già dal primo giorno?

Se lo sono chiesti in molti. Un dispositivo con un obiettivo puntato sul salotto e nessuna funzione da telecamera di sicurezza sembra uno spreco. Apple non ha detto nulla che faccia pensare a un arrivo imminente, quindi tutto resta nel campo delle ipotesi. Una spiegazione, però, ci sarebbe: la privacy è il cavallo di battaglia del marketing dell’azienda, e una telecamera in casa è il terreno dove un passo falso fa più rumore. Può darsi che Apple stia ancora limando i dettagli, in attesa del momento in cui potrà presentarla senza che nessuno possa avere nulla da obiettare. Ma finché non lo dice lei, sono solo stringhe di codice e speranze.

Fonte: u/pdfu su Reddit

Pubblicato il 2 nov 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
2 nov 2026
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