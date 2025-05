Apple: i device per la smart home dovranno aspettare Siri

Secondo un report di Bloomberg delle scorse ore, due dispositivi smart di Apple pensati per l’ecosistema domestico, un iPad per la casa e un display interattivo con braccio robotico, non arriveranno sul mercato prima del lancio del nuovo Siri.

Apple: gli smart display dovranno attendere il lancio del nuovo Siri

È risaputo che Apple sta lavorando a un rinnovamento del suo assistente virtuale, in modo tale da renderlo più intelligente e contestuale. Questi lavori, però, sono in ritardo sulla tabella di marcia iniziale e finché Siri non sarà all’altezza non saranno lanciati neppure questi nuovi device destinati alla smart home, i quali andranno a segnare l’ingresso del gruppo capitanato da Tim Cook nel segmento in questione.

In merito ai dispositivi, è noto che la “mela morsicata” sta lavorando su un modello siglato come J490, il quale dovrebbe presentarsi come un pannello in stile iPad da montare a muro, concepito per controllare luci, temperatura, videocamere e tutti gli altri dispositivi compatibili con HomeKit. È attualmente in fase di test interno tra i dipendenti Apple e potrebbe arrivare tra fine 2025 e la prima metà del 2026.

L’altro dispositivo, siglato come J595, dovrebbe invece essere simile a un display da tavolo con un braccio robotico mobile, pensato per seguire l’utente con lo schermo e interagire in modo più immersivo. Dovrebbe debuttare non prima della fine del 2026 o addirittura nel 2027 e al lancio potrebbe non includere tutte le funzionalità inizialmente promesse.

L’obiettivo attuale dei team dietro i prodotti è quello di portarli sul mercato il più rapidamente possibile dopo l’arrivo dell’aggiornamento Siri dell’anno scorso.