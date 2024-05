Apple: i nuovi iPad Air pesano più degli iPad Pro

Durante l’evento tenuto ieri da Apple, sono stati svelati i nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air, particolarmente attesi da tempo e in merito a cui si era tanto discusso nelle settimane precedenti. La nuova gamma Pro ha la particolarità di essere la più sottile mai presentata sino ad oggi e in effetti il colosso di Cupertino sta usando lo slogan “thinpossible” per descrivere la cosa. In concomitanza della riduzione dello spessore, c’è stata però anche una riduzione del peso.

Apple: iPad Pro più sottili e leggeri

Quel che ne consegue da queste modifiche apportate al design è che i nuovi iPad Pro sono più leggeri dei nuovi iPad Air, nonostante questi ultimi vengano etichettati con il nome “Air”, adoperato per l’appunto per indicare lo scarso peso del dispositivo e un design sottile.

Il marchio “Air” di Apple è stato infatti precedentemente associato a termini come “sottile” e “leggero”. Quando ha lanciato il primo iPad Air nel 2013, il colosso di Cupertino ha commercializzato il dispositivo dicendo che iPad Air è il 20% più sottile e il 28% più leggero dell’iPad di quarta generazione e con una cornice più stretta i bordi di iPad Air sono decisamente più sottili, rendendo i contenuti su di esso visualizzati ancora più coinvolgenti.

Riportiamo di seguito il peso esatto di ciascuna delle nuove versioni di iPad Pro e iPad Air per meglio comprendere le differenze.

iPad Pro da 13 pollici – 579 grammi

iPad Air da 13 pollici – 617 grammi

iPad Pro da 11 pollici – 444 grammi

iPad Air da 11 pollici – 462 grammi

In merito allo spessore, l’iPad Pro da 11 pollici è spesso 5,3 mm, mentre l’iPad Pro da 13 pollici è spesso 5,1 mm ed Apple ha sottolineato è più sottile dell’iPod nano. Entrambi i modelli di iPad Air, invece, sono spessi 6,1 mm, relativamente, e hanno cornici notevolmente più doppie.